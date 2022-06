Milloin Ukrainasta voi tulla EU:n jäsen, ja mitä Venäjä siihen sanoo? Lue viisi kysymystä ja vastausta

Valonpilkahduksen Ukrainalle on tänään perjantaina tarjonnut Euroopan komissio, joka päätti odotetusti suosittaa Ukrainaa viralliseksi EU:n jäsenehdokasmaaksi.

1. Milloin Ukrainasta voi tulla EU:n jäsenmaa?

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on esimerkiksi hiljattain arvioinut, että vaikka Ukraina nyt hyväksyttäisiin jäsenehdokkaaksi, varsinaisen jäsenyyden voimaan astuminen kestäisi ainakin yli kymmenen vuotta.

Macron on ehdottanut, että Ukraina voitaisiin sillä välin ottaa mukaan “rinnakkaiseen eurooppalaiseen yhteisöön”, mutta sen luonne on jäänyt toistaiseksi hämäräksi.

2. Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on vahvasti ajanut Ukrainan jäsenehdokkuutta. Kuvassa von der Leyen vierailulla presidentti Zelenskyin luona Kiovassa viime viikolla.

3. Miksi EU:ssa on vastahakoisuutta?

Sodassa olevan maan kutsuminen yhteiseen kerhoon herättää väkisinkin huolta EU-maissa. Lisäksi Ukraina ei muutenkaan täytä EU:n jäsenvaatimuksia monella mittarilla. Maassa on paljon korruptiota eikä oikeusvaltioperiaate aina toteudu.

EU:hun liittyessään 44 miljoonan asukkaan Ukrainasta tulisi yksi unionin väkiluvultaan suurimmista maista ja myös unionin köyhin jäsenmaa. Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan Ukrainan bruttokansantuote asukasta kohden on alle puolet siitä, mitä se on EU:n nykyään köyhimmässä jäsenmassaa Bulgariassa.

4. Miten EU:n ulkopuoliset maat suhtautuvat Ukrainan ehdokkuuteen?

5. Mitä jos Ukrainaa ei hyväksytä ehdokkaaksi?

On myös esitetty pelkoja (siirryt toiseen palveluun) siitä, että Ukrainan hylkääminen rohkaisisi Vladimir Putinia entisestään jatkamaan sotaa ja tavoittelemaan Venäjälle etupiiriä.

– Ukraina on ainoa Euroopan maa, jossa ihmisiä on kuollut ja ammuttu siksi, että he heiluttivat kaduilla EU:n lippuja, sanoo nimetön korkea EU-virkamies Politicolle viitaten vuoden 2014 vallankumoukseen.