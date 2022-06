Kurkista Sodankylän elokuvajuhlien päänäyttämölle juuri ennen himoitun näytöksen alkua – suora lähetys klo 19.45

Yleisö on kahden välivuoden jälkeen löytänyt takaisin Sodankylän elokuvajuhlille. Loppuunmyytyjä näytöksiä on ollut runsaasti festivaalin avauspäivästä alkaen.

Säestetty mykkäelokuvanäytös myytiin heti loppuun

– Tässä on hieno säestys, joka on tehty näitä elokuvajuhlia varten. Tämähän on klassikko, joka on kaikkien nähtävä, Saarinen toteaa.