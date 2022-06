Valtiovarainministeri Saarikko pitää ansiotulojen ja työeläkkeiden veronkevennyksiä varteenotettavana vaihtoehtona – muistuttaa samalla palkkamaltista

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) pitää kiinni siitä, että Suomen on harkittava verotuksen alentamista.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi torstaina eduskunnan kyselytunnilla, että pieni- ja keskituloisten verojen alentamista voidaan harkita syksyn budjettiriihessä. Opposiotiopuolue kokoomus on vaatinut miljardin veronkevennyksisä.

Saarikko on pitänyt veronkevennyksiä esillä viime syksystä lähtien. Hän muistuttaa, että viime kuukausina on kuitenkin tapahtunut paljon asioita, joita ei osattu tuolloin ennustaa. Saarikko on keskustellut talouden näkymistä perjantaina EU:n valtiovarainministerikokouksessa Luxembourgissa.