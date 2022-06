Venäjän hyökkäys sai tapahtumajärjestäjät varautumaan hybridiuhkiin – todennäköisyys ei ole suuri, mutta uhka on mahdollinen

Hybridivaikuttamiseen varautuminen on noussut erityisesti esiin Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa.

Tapahtumateollisuus ry:n varapuheenjohtaja Kalle Marttinen kertoo, että tapahtumajärjestäjille on tarjolla koulutusta hybridivaikuttamisesta ja sen ennaltaehkäisystä.

– Aina on varauduttu siihen, että esimerkiksi nettiyhteydet katkeaisivat, mutta hybridiuhkiin varautuminen on noussut pinnalle nyt kevään aikana maailmanpoliittisen tilanteen takia. On järkevää varautua, jotta ollaan valmiimpia, jos jotain tapahtuu.