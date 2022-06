Talouspäättäjillä on nyt lähes mahdoton tehtävä: jos korkoja nostetaan liikaa, käy huonosti – jos liian vähän, voi käydä vielä huonommin

Kuten eilen kerroimme , hinnat ja korot liittyvät vahvasti toisiinsa. Juuri korkoja nostamalla keskuspankit haluavat jäähdyttää kuumana käyvää taloutta – jonka selvin merkki on voimakas hintojen nousu. Hintojen vakaudesta huolehtiminen on itse asiassa keskuspankkien päätehtävä.

Mutta millainen koronnosto on liikaa, ja mikä liian vähän?

– Hyvä kysymys. Ja voi sanoa, että tämä on poikkeuksellisen hankala tilanne, koska inflaatio on syntynyt kahdesta hyvin erilaisesta syystä, sanoo Helsingin yliopiston taloustieteen professori Niku Määttänen .

Yksi inflaation syy on Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Sota ja pakotteet nostivat voimakkaasti energian, ruoan ja monien hyödykkeiden hintoja. Samalla tavoin hintoja on nostanut Kiinan korona, komponenttipula ja kansainvälisen logistiikan häiriöt.

Käynnissä on kuitenkin myös yleinen talouden ylikuumeneminen. Se on uhkakuva, johon keskuspankit ovat perinteisesti reagoineet.

– Varsinkin Yhdysvalloissa työmarkkinat käyvät todella kuumana ja koronaelvytyksen seurauksena siellä on kysyntää paljon enemmän kuin mitä talous pystyy tuottamaan. Euroopassakin tilanne on menossa yhä enemmän siihen suuntaan – se näkyy muun muassa erittäin hyvinä työllisyyslukuina, Niku Määttänen sanoo.

Keskuspankkien tulisi nyt tietää, kuinka paljon inflaatiossa on kyse asioista, joihin ne voivat vaikuttaa.

– On iso riski erehtyä kumpaan tahansa suuntaan.

Mitä jos korkoja nostetaan liikaa?

Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäen mukaan nopeasti herännyt inflaatio on yllättänyt keskuspankit. Varsinkin Yhdysvaltain Fed on herännyt liian myöhään.

– Keskuspankeilla on kiire nostaa korkoja, jotta ne pääsevät tehtäviensä tasalle. On kuitenkin hyvin vaikea tietää etukäteen, mikä on riittävästi.