Kiina ajaa nopeasti kiinni Yhdysvaltain laivastoetumatkaa – uusi lentotukialus laskettiin vesille

Kiinassa, Shanghain lähellä sijaitsevalta telakalta on laskettu vesille maan uusi lentotukialus. Fujian-nimen saanut alus on Kiinan kolmas ja selvästi uudenaikaisin lentotukialus.

Fujian on ensimmäinen kokonaan Kiinassa suunniteltu ja rakennettu lentotukialus. Maalla on ennestään kaksi tukialusta, Liaoning ja Shandong.

Liaoning on alun perin rakennettu Neuvostoliitossa. Kiina osti sen Ukrainalta vuonna 1998 ja on modernisoinut alusta vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Shandong on rakennettu Kiinassa, mutta se perustuu suurelta osin Liaoningissa käytettyyn teknologiaan.