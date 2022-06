Joona Mielonen piti niin kovaa ääntä Lenin-patsaasta, että se kuului Kanadaan saakka – kertoo nyt, miksi Leninistä pitäisi jättää edes vasen käsi

Patsas tuli Kotkaan vuonna 1979. Se on saatu lahjana Kotkan ystävyyskaupungilta Tallinnalta, joka vielä tuolloin kuului Neuvostoliittoon.

Patsaan on veistänyt virolainen kuvataiteilija Matti Varik .

– Vähän jäi hämäräksi, mistä he minun nimeni olivat kaivaneet, pohtii Mielonen.

"Lenin-patsasta ei kannata poistaa"

Mielonen kertoo CBC:lle, miten Lenin-patsasta on Kotkan hallinnossa viime aikoina käsitelty ja kertoo, miksi hän haluaisi pitää patsaan paikoillaan.

– Taiteen tuhoaminen kulloisten poliittisten suuntausten mukaan on minun mielestäni sitä, mitä diktatuureissa tehdään. Sen takia Lenin-patsasta ei kannata poistaa, sanoo Mielonen.

Mielonen myös pohtii, mikä on seuraava patsas, joka pitää poistaa. Suomessa on myös esimerkiksi Venäjän keisareiden patsaita, joista tunnetuin lienee Aleksanteri II:n patsas Helsingin suurkirkon edustalla.

Kotkassa sijaitseva Lenin-patsas on tällä hetkellä Suomen ainoa julkinen Lenin-patsas. Joona Mielonen kertoo nyt, miten patsas on osa hänen ja monen muun kotkalaisen identiteettiä.

– Patsas on aina ollut Kotkassa. Olen aina ollut siitä ylpeä, että meillä on tuollainen erikoisuus, jota muilla ei ole. Minulla on olo, että osaa minusta ollaan viemässä varastoon.