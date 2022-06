Pääomaa, paistohommia ja paperisotaa – 13-vuotias Eemil Airo tuntee kesätyössään yrittäjän arjen

Pyörillä liikkuva kärrykahvila löytyy Emil Aaltosen puistosta Tampereen Tammelasta. Aurinkoisena kesäpäivänä se on saanut asiakkaan valtamerten takaa asti, kun amerikkalainen Sue Zenda tuli ostoksille.

Vaaleansininen kärry on lainassa Tampereen kaupungin nuorisopalveluista. Kahvila on auki säävarauksella satunnaisesti elokuun puolelle asti kello 12–17.

– Tänään tarjolla on keksejä ja aamulla tekemiäni tuoreita mustikkamuffinsseja, setelivyölaukulla asianmukaisesti varustautunut yrittäjä kertoo.

Hinta-laatu -suhde on kohdillaan, sillä kolmella eurolla saa muffinsin ja vielä 50 senttiä takaisin. Sillä saisi myös kaksi keksiä ja kaksi kupillista kahvia tai teetä, kaksi pillimehua tai limsan.

Joko on vakioasiakkaita?

Vuoden pituinen säästöurakka

Miten Eemilistä sitten tuli yrittäjä? Kaiken takaa löytyy 4H -yrittäjäkurssi, joka on suunnattu 13 – 28-vuotiaille nuorille. Yritysidea hänellä tosin oli ollut jo paljon ennen sitä.

Nuori kahvilanpitäjä on törmännyt myös kaikille yrittäjille tuttuun paperisotaan.

– Yrittäjän arki on sellaista, että siihen kuuluu tosi paljon erilaisia hommia. Täytettäviä papereita ja huolehdittavaa on tosi paljon, samoin valmisteltavaa. Se on aika raskasta, varsinkin jos tekee yksin.