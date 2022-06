Herätys: Macronin liittouma menetti enemmistön | Arkkitehdit vaativat perinnerakentamista | Netin hiilijalanjälki lentoliikennettä suurempi

Macronin liittouma sai eniten paikkoja, mutta menetti enemmistön parlamentissa

Ranskan parlamenttivaalien toisella kierroksella presidentti Emmanuel Macronin liittouma menetti enemmistön parlamentissa. Kun lopulliset tulokset on julkistettu, Macronin liittouma on saamassa 245 paikkaa parlamenttiin, kun enemmistöön tarvitaan 289 paikkaa. Marine Le Penin äärioikeistolainen puolue on saamassa 89 paikkaa.