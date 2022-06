Herätys: Tuulivoimalat jakavat Suomen kahtia | Johnny Depp on myös kitaristi | Venäjä käyttää kiertoilmaisuja propagandassaan

Puolustusvoimat sallii Länsi-Suomeen jopa 10 000 tuulivoimalaa – idän rajamaakuntiin luvataan vain kymmeniä

Puolustusvoimien suhtautumisen takia Suomi on jakautumassa hyvin jyrkästi kahteen osaan tuulivoimaloiden sijoittumisessa. Läntiseen Suomeen puolustusvoimat on antanut myönteisen lausunnon jopa kymmenen tuhannen tuulivoimalan rakentamiseeen. Itärajan maakuntiin Etelä- ja Pohjois-karjalaan sekä Kymenlaaksoon Puolustusvoimat on antanut suostumuksensa vain muutaman kymmenen voimalan pystyttämiseen kuluneen yli kymmenen vuoden aikana.