Saana Hämäläinen kyllästyi odottamaan Helsingin kaupungin palkkoja ja irtisanoutui – kaupungin tavoitteena maksaa puuttuvat palkat tänään

Helsingin kaupunki on ollut otsikoissa viivästyneen palkanmaksun takia. Kaupunki otti huhtikuun alussa käyttöön uuden Sarastia-tietojärjestelmän, jonka myötä moni palkansaaja on jäänyt ilman tuloja jopa kuukausiksi.

– Tavoite on, että tämän päivän aikana puuttuvat palkat on saatu maksuun. Jos ei saada, niin meillä tehdään ylitöitä myös viikonlopun yli, Helsingin kaupungin henkilöstöpolitiikan johtaja Asta Enroos kertoo.

"Tuntuu absurdilta, että meiltä pyydetään ymmärrystä ja pitkää pinnaa"

Hämäläisen mukaan hän ei ole saanut palkkakuittejakaan etukäteen, joten palkan määrä on ollut aina yllätys. Hän on yrittänyt selvittää asiaa asiakaspalvelun kautta. Kun asiakaspalvelu aamuisin avautuu, jonossa on jo satoja puheluita.

“Eihän ne muutokset ihan hetkessä näy”

Enroos sanoo, että lukuisia toimenpiteitä on tehty jo uuden palkanmaksujärjestelmän käyttöönoton aikana. Palkanmaksuihin on saatu lisätyövoimaa, joka on töissä niin kauan kun on tarve.