Luontokato näkyy lähiluonnossakin – Ylen kyselyssä 58 prosenttia arvioi nähneensä monimuotoisuuden köyhtymistä lähiympäristössään

Helsingin Pornaistenniemen pitkospuita kävellessä puiden oksien seasta kuuluu peipon sirkutusta ja luonto ympärillä on vehreää.

– On tosi ihanaa, että meille kaupunkilaisille on säilytetty tällaisia luontoalueita. Täällä on lintuja ja kasveja, toteaa lapsenlapsensa kanssa retkelle tullut Leila Kylmäoja.