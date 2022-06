Ranskassa mitattiin jälleen uusi lämpöennätys – Etelä-Euroopan hellejakso on ollut poikkeuksellinen, sanoo meteorologi Kerttu Kotakorpi

Ranskassa ja Espanjassa on viime päivinä mitattu 40 asteen lämpötiloja ja Britanniassakin yli 30 astetta. Suomeen hurja helleaalto ei yllä. Lähipäivät, ehkä jopa juhannusta myöten, vietetään tavanomaisessa kesäsäässä.

Etelä-Euroopassa lämpötilat ovat kohonneet lauantaina paikoin ennätyskorkealle.

– Pahin tilanne on ollut tänään Ranskassa, jonka lounaisosissa lämpötila on ylittänyt 40 astetta. Ranskassa mitattiin jo eilen 40 asteen lukemia. Säätilasta kertova varoitusasteikko on punaisella eli sää luokitellaan vaaralliseksi. Siellä onkin kielletty muun muassa ulkoilmatilaisuuksia, sanoo Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi.

Euroopan tuoreimpia iltapäivän lämpötilahavaintoja. Ne eivät kuitenkaan ole välttämättä niitä korkeimpia. Kuva: Kerttu Kotakorpi / Yle

Ranskalaisen sääviranomaisen mukaan kyseessä on varhaisin lämpöaalto Ranskassa 75 vuoteen. Erikoista tämä on muidenkin alan asiantuntijoiden mielestä.

– Todella erityislaatuinen hellejakso. Poikkeuksellisinta tässä on se, että se on niin aikaisin. Yleensä Euroopassa on kuuminta vasta heinä-elokuussa, Kotakorpi sanoo.

Ylen meteorologin Kerttu Kotakorven mukaan tukahduttavien säiden takana vaikuttaa ilmastonmuutos. Kuva: Ilmari Fabritius

Hurjia 40 asteen lämpötiloja on mitattu viime päivinä myös muun muassa Espanjassa. Britanniassakin on ylitetty 30 astetta. Monin paikoin ihmisiä on joutunut helteiden takia sairaalahoitoon.

– Helteiden taustalla on laaja korkeapaine kuten yleensäkin. Erityisen lämmintä ilmaa on myös kulkeutunut Eurooppaan Afrikasta Saharasta.

Vaikutusta on ollut silläkin, että lämpöaaltoja kulki eteläisen Euroopan halki jo toukokuussa. Italiassa puhutaan nyt kuivuuden takia jopa vesipulasta.

– Kun alueilla on ollut kuivaa ja lämmintä jo pidempään ja rakennukset lämmenneet, niin uuden hellejakson iskiessä se pahentaa tilannetta. Nämä 40 asteen lukemat kertovat ilmaston lämpenemisestä ja ääri-ilmiöiden lisääntymisestä, Kotakorpi sanoo.

Espanjassa on jouduttu sammuttamaan metsäpaloja. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Pahin alkaa tältä erää olla kuitenkin ohi.

– Vaikuttaa siltä, että tämä päivä olisi kuumin Länsi-Euroopassa. Helteet ovat siirtymässä kohti itää.

Suomeen asti paahde ei siis ole tulossa.

– Kyllä se rintama on suoraan itään päin menossa. Meillä on lähinnä matalapainetta. Tänään lauantaina maan etelä- ja keskiosissa on ollut sateita ja illalla voi vielä ukkostaakin erityisesti lännessä.

Suomessa Etelä-Euroopan helteistä ei ollut lauantaina tietoa. Päivi ja Sarianna Saksa syövät sadetakit päällä Jukolan tapahtuma-alueella Mynämäessä. Kuva: Johanna Manu / Yle

Pilviseltä näyttävät myös lähipäivät.

– Huomenna sateet ovat yhä maan etelä- ja keskiosien yllä ja voi ukkostaakin. Maanantaina on kuuroja liikkeellä mahdollisesti etelärannikolla ja tiistaina kuuroja on jonkin verran idässä. Paikallisia sateita liikkuu maan yli myös keskiviikkona ja torstaina.

– Lämpötilat on tyypillistä kesäsäätä eli ylimmät lukemat ovat 20 asteen tienoilla eli auringossa vähän päälle ja sateessa 15 asteen tietämillä, Kotakorpi sanoo.

Kuva: Kerttu Kotakorpi / Yle

Pikkusateisiin pitänee varautua myös juhannuksena.

– Nyt näyttäisi, että juhannukseksi ei olisi tulossa mitään suuria sateita. Sateet painottuvat torstaille ja perjantaille sekä enemmän pohjoiseen ja itään. Lauantain aikana on jo poutaisempaa. Luvassa ei siis ole mitään hirmuhellettä, mutta ei toisaalta valtavia sateitakaan. Aika tavanomaiselta näyttää, ennustaa Kotakorpi.

Juhannuskokko Kuusamossa viime vuonna. Kuva: Juha Virranniemi / Yle

