Harry "Hjallis" Harkimo presidenttiehdokkaaksi: "Sain Nato-käsittelyn aikana käsityksen siitä, miten Suomi toimii"

– Tässä on ensin eduskuntavaalit, jotka vedän. Sitten aletaan keskittyä presidentinvaaleihin, Harkimo sanoi.

"Velkaralli on saatava loppumaan"

Harkimo on huolissaan Suomen velkaantumisesta.

– Tässä hetkessä tärkeintä on alkaa puhua Suomen julkisen talouden tilanteesta. Velkaralli on pakko saada loppumaan. Nyt aletaan ottaa lisää velkaa, että saadaan edellisten velkojen nousevat korot maksettua. Tämä on erittäin vaarallinen kierre, Harkimo varoitti puoluekokouksessa pitämässään linjapuheessa.