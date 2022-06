Tätä Haloo Helsinki valmisteli vuoden ajan: konserttia Olympiastadionilla – "Kunnia päästä esiintymään uudistetulla stadionilla ensimmäisenä"

Haloo Helsinki -yhtyeen jäsenet vaikuttavat yllättävän levollisilta, vaikka edessä on uran suurin keikka Helsingin Olympiastadionilla.

– Yllättävän rennot ja odottavaiset tunnelmat. Tuossa tuli jo liikutuksen tunne, kun tultiin tänne ja siinä oli ihmisiä odottamassa. Ai vitsi miten ihana on nähdä kaikki ihmiset tuolla, laulaja Elli Haloo sanoo.

Haloo Helsingin stadionkeikan piti alun perin toteutua elokuussa 2021. Koronapandemia siirsi kuitenkin keikkaa, mutta bändi saa kunnian olla ensimmäinen esiintyjä uudistetulla Olympiastadionilla. Koronaa edelsi stadionin viisi vuotta kestänyt remontti, joten edellinen konsertti oli vuonna 2015, kun stadionilla esiintyi Jari Sillanpää.

– Kunnia päästä esiintymään uudistetulla stadionilla ensimmäisenä. On aika hienoa, sanoo rumpali Jukka Soldan.

– Eilen vedettiin kenraaliharjoitus ja jäi hyvä mieli siitä. Nyt haluamme päästä ihmisten kanssa rokkaamaan eikä turhaan kelailla, sanoo Haloo Helsingin Elli Haloo (oik) yhdessä Jere Marttilan (vas), Jukka Soldanin ja Leo Hakasen kanssa ennen Olympiastadionin keikkaa. Kuva: Mikko Koski / Yle

Haloo Helsinki lähtee stadionille nauttimaan

Haloo Helsinki on valmistellut illan konserttia vuoden ajan. Luvassa on kolme tuntia kestävä show yli 50 metriä leveällä lavalla. Bändi on valinnut esitettäväksi biisejä laajalla skaalalla koko uran varrelta.

– Siellä on todella hienoja juttuja tulossa. Haluamme näyttää, että Suomessa osataan tehdä maailmanluokan tapahtumia. Yritetään olla arvoisia tälle, kun uusi Olympiastadion avaa nyt uuden aikakauden. Me annetaan kaikkemme, sanoo kitaristi Leo Hakanen.

Stadionilla on esiintynyt vuosien varrella lukuisia maailmantähtiä kuten Michael Jackson, U2 ja The Rolling Stones. Nyt samaan joukkoon liittyy Haloo Helsinki. Se tuntuu bändin mielestä absurdilta.

– Tämä on meille 16. vuosi. Jotain asioita me ollaan onnistuttu tekemään oikein. Musiikki koskettaa lähes koko Suomen kansan läpi vauvasta vaariin. Päästään myös kruunaamaan täällä meidän ura. Tämä on mielettömän hieno hetki ja ollaan kiitollisia siitä, sanoo kitaristi Jere Marttila.

Haloo Helsinki aikoo keskittyä stadionkeikalla nauttimiseen.

– Meillä on ollut teemana tässä tauon jälkeen, että mennään nauttimaan joka keikasta. Just ennen kun mennään lavalle niin sanotaan toisillemme, että mennään nauttimaan. Kun on ollut pandemiaa ja haastavat pari vuotta, niin varmasti on aika yhteisöllinen fiilis tänään ja moni patouma purkautuu. Sitä on myös lähdetty hakemaan tuohon meidän settiin ja osallistetaan jengiä show’n aikana. Yhteisöllistä meininkiä, Hakanen summaa.

– Varmaan aikamoista tunneskaalaa käy läpi jokainen meistäkin, Elli Haloo jatkaa.

– Olemme tehneet paljon hommia Olympastadionin konsertin eteen, sanoo Haloo Helsinki. Kuva: Mikko Koski / Yle

Olympiastadionin keikan jälkeen yhtye ei ehdi jäädä lepäilemään. Ensi viikolla alkavat treenit festarikesää varten, joka alkaa juhannuksesta.

– Viime vuonna saatiin tehdä muutamia festareita, mutta nyt on täysimittainen festarikesä edessä niin se on ihan supersiistiä pitkästä aikaa, Marttila sanoo.

Olympiastadionin valloittamista pidetään isona merkkipaaluna esiintyjille. Haloo Helsinki ei halua miettiä, että mitä suurempaa tämän jälkeen pitäisi vielä keksiä.

– Ollaan enemmän mietitty, että mitkä ovat meille merkityksellisiä juttuja ja että luovuus säilyy. Vaikea miettiä, että mitä isompaa ja isompaa, enemmänkin että mikä tuntuu hyvältä ja merkitykselliseltä, Elli Haloo sanoo.

Voit keskustella aiheesta 19.6. kello 23:een saakka.