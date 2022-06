Poistu vuoteesta ja tee jotain muuta välillä – unitutkija kertoo, miten nukut lomallasi paremmin

Kesäloma on hyvä tilaisuus nukkua univelkaa pois ja löytää itselle sopiva sisäinen vuorokausirytmi.

Professori Markku Partisen mukaan noin kolmasosa suomalaisista kärsii tilapäisestä unettomuudesta. Pitkäkestoista unettomuushäiriöstä eli vähintään kuukauden unettomuudesta kärsiviä on noin kymmenen prosenttia suomalaisista.

– Tilapäinen unettomuus kuuluu normaaliin elämään. Jokainen terve ihminen on joskus uneton. Suomessa on kuitenkin puoli miljoonaa pitkäkestoisesti huonosti nukkuvaa ja se on valtava määrä.

Professori Markku Partinen kehottaa lomalaista selvittämään luontaisen oman unen tarpeen.

– Jos on ideaalitilanne, että ei tarvitse käyttää herätyskelloa niin kesällä kannattaa selvittää montako tuntia tarvitsee unta voidakseen hyvin. Lomalla voi nukkua aamuisin vähän tavallista pitempään, jos se vain on mahdollista. Nukutaan silloin kun nukuttaa.

Kuumuus ja hyttyset tuovat omat pulmansa nukkumiseen kesällä. Partinen muistuttaa nukkumaan ikkunat auki ja huolehtimaan hyttysverkot kuntoon. Unta voi parantaa myös mukavan lämpötilan takaava ilmalämpöpumppu.

Liikunnalla, ravinnolla ja alkoholilla on myös iso osuus unen laatuun. Kahvi vaikuttaa monilla uneen ja runsasta kahvittelua kannattaa välttää iltaisin.

Uni on tärkein tekijä elämässä

Professori Markku Partinen on tyytyväinen, että unitutkimuksesta saadaan yhä uutta tietoa. Yksi iso kysymys on, miksi me nukumme.

– Uni on kaikkein tärkein tekijä ihmisten elämässä. Ilman unta ei voi elää. Paljon työtä tehdessä tingitään usein unesta. Unta ei ole nostettu ansaitsemaansa arvoon.

Partinen nostaa esille unen merkityksen myös huippu-urheilijoille. Pikajuoksija Usain Bolt on painottanut riittävää unta harjoittelussaan. Partisen mukaan Bolt on kertonut nukkuvansa vuorokaudessa vähintään 9–10 tuntia, hyvät yöunet ja päivänokoset.

Unitutkijan vinkit yöherääjälle

Lomalaisellakin voi uni katketa keskellä yötä. Asiantuntijalla on useita vinkkejä yöherääjälle.

– Käy juomassa vettä ja vessassa. Ota kirja ja lue niin kauan, että uni tulee uudestaan. Ikinä ei kannata yrittää nukkua väkisin. Se on paha virhe unettomilla, pelkkä kyljen kääntäminen ei auta. Poistu vuoteesta ja tee jotain muuta välillä. Käänny vuoteessa vaikka väärin päin, sekin voi auttaa nukahtamiseen, neuvoo Markku Partinen.

Unitutkija sanoo elävänsä neuvojensa mukaisesti. Joskus aamuneljältä havahtuessaan Partinen lukee sanomalehteä ja nukahtaa kesken lukemisen vielä pariksi tunniksi.

Unilääke on tilapäinen apu

Partinen hämmästelee unilääkkeiden laajaa käyttöä Suomessa. Moni unettomuuden kanssa tuskaileva turvautuu ainakin välillä unilääkkeisiin.

– Tilapäisesti unilääkkeiden käyttö on ok, mutta ne on suunniteltu enintään kahden viikon käyttöön. Ei ole mitään muuta lääkettä mitä käytettäisiin niin paljon ilman, että on mitään tieteellistä tutkimusta unilääkkeiden pitkäaikaisista hyödyistä ja haitoista.

Professori Markku Partinen pitää lääkkeettömiä menetelmiä parhaina unettomuuden hoitoon. Ihminen voi tehdä paljon itse ja verkkosivuilta löytyy paljon erilaisia univalmennusmenetelmiä.

– Jos kärsii jatkuvasta unettomuudesta, on otettava rohkeasti yhteyttä terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon. Sieltä löytyy kyllä apua.

