Helsingin parjattujen hitas-asuntojen korvaajaksi ehdotetaan välirahamallia, mutta kukaan ei tunnu innostuvan siitä

Aalto-yliopiston työryhmän jäsen Marko Terviö toteaa, että hitasiin on aikanaan päädytty ilmeisesti pitkälti sen perusteella, että se on päätöksentekoprosessissa näyttäytynyt halvempana kuin mitä se on. Saamatta jäänyt tulo jää huomaamatta, käytetty meno ei.