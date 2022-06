Kansanedustaja Wille Rydman Ylelle: Katson asianajajani kanssa, miten edetään – HS: Rydman on käyttäytynyt ahdistavasti nuoria naisia kohtaan

– Helsingin Sanomat on julkaissut minusta järkyttävän artikkelin. Se on niin täynnä virheitä ja vääristelyjä, että yhdessä blogitekstissä on liki mahdotonta korjata niitä kaikkia. Artikkeli on myös niin musertavalla tavalla leimaava, että käytännössä en pysty korjaamaan sen väitteiden aiheuttamaa mainehaittaa, vaikka tekisin mitä, Rydman kirjoittaa blogissaan.