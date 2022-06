Turkin epäillään ostavan Ukrainasta varastettua viljaa – venäläisalukset tuoneet viljaa Sevastopolista

Bosporinsalmen laivaliikennettä seuraava analyytikko kertoo Twitterissä, että ainakin kaksi varastettua viljaa kuljettavaa venäläisalusta on viime aikoina purkanut lastinsa luoteisturkkilaisessa Bandırman satamassa.

Sevastopol tärkeä kauttakulkusatama

Sevastopol on useissa raporteissa mainittu satamana, josta Venäjä on lähettänyt maailmalle ukrainalaisvarastoista varastamaansa viljaa. Muun muassa Maxar-yhtiön satelliittikuvissa (siirryt toiseen palveluun) on dokumentoitu Sevastopolista Syyriaan suuntautuneita viljakuljetuksia.