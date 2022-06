Johnny Depp antoi odotuttaa itseään Kaisaniemen puistossa, mutta lopulta supertähti saapui lavalle ja otti yleisönsä

Lavalle osana Beckin kokoonpanoa nousi myös muun muassa Pirates of the Caribbean -elokuvien Jack Sparrowna tunnetuksi tullut näyttelijä Johnny Depp .

– Johnny Deppiä tultiin katselemaan. Kun on pienestä lähtien katsellut Pirates of the Caribbean-elokuvia, niin on ihana nähdä idoli ihan oikeasti, sanovat Emma Lehto ja Patricia Einsiedler-Burger.