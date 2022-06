Viisi minuuttia al-Holissa: Tappouhkaus, kiviä ja kananmunia – levottomassa leirissä on myös suomalaisia, mutta on epäselvää, haluavatko he enää Suomeen

AL-HOL – Häipykää! Me tapamme teidät, huutaa mustaan kaapuun ja kasvohuntuun, niqabiin, pukeutunut nainen arabiaksi

Olemme pohjoissyyrialaisen al-Holin leirin ruokatorilla ja tunnelma on hyvin vihamielinen.

Ilmassa lentää jo kananmunia ja kiviä. Heittäjien joukossa on pieniä lapsia, joita al-Holin leirissä riittää. He ovat olleet telttaleirin ankeissa oloissa jo vuosia.

Tilanne ruokatorilla kehittyy nopeasti ja seurassamme oleva al-Holin leirihallinnon työntekijä sanoo, että nyt on paras vetäytyä ennen kuin tilanne muuttuu vaaralliseksi.

Entisten Isis-taistelijoiden perheitä ja muita kalifaatin asukkaita leirissä

Se on pikemminkin vankileiri, josta asukkaat eivät saa poistua ilman lupaa. Ja lupa heltiää esimerkiksi, jos ulkomaalainen asukas kotiutetaan.

Koillis-Syyrian kurdijohtoinen hallinto on yrittänyt siirtää muun muassa syyrialaisia naisia pois leiriltä vähentääkseen leirin ahtautta.

Täällä on edelleen noin 55 000 ihmistä, joukossa Isis-taistelijoiden puolisoita ja heidän lapsiaan.

Haluavatko viimeiset suomalaiset lähteä al-Holista?

Leirin johto ei anna haastatteluja, mutta kertoo, että leirillä pidettävien ulkomaalaisten joukossa on myös suomalaisia – tosin tarkkaa tietoa asiasta ei ole, koska asukkaita ei missään vaiheessa ole saatu rekisteröityä.

Ulkoministeriön mukaan Pohjois-Syyriassa on edelleen kymmenkunta suomalaista, joista suurin osa lapsia.

– Ihan tarkkaan ei voi kertoa (miksi), koska kyse on yksityisten ihmisten ja lasten asioista. Sen voin sanoa, että yhteydenpito on ollut mahdotonta viime aikoina, Jussi Tanner sanoo Ylelle.

Hänet nimitettiin kesäkuun alussa konsulipäälliköksi. Ulkoministeriön erityisedustajana Tanner on johtanut suomalaisten kotiuttamista Pohjois-Syyriasta ja myös tämä tehtävä jatkuu.

Tanner on todennut, että kaikkia suomalaisia tuskin pystytään kotiuttamaan.

Al-Holissa ja muissa Pohjois-Syyrian leireissä on kerrottu olevan naisia, jotka eivät halua palata kotiin. Joissakin tapauksissa naisten on sanottu (siirryt toiseen palveluun) odottavan, että Isisin taistelijat vapauttavat heidät.

"Ketään ei voi auttaa pakolla"

Kuvituskuva. Al-Holin vartioituun leiriin on kerätty naisia ja lapsia, jotka oleskelivat ääriliike Isisin valvomilla alueilla.

Konsulipäällikkö Tannerin mukaan tavoitteena on edelleen tuoda kaikki lapset pois, mutta se ei onnistu ilman aikuisten myötävaikutusta.

– Käytännössä siellä on ei-valtiollinen aseellinen ryhmä, joka ei sitä paitsi itsekään suostu lasten erottamiseen väkisin, Tanner muistuttaa.

Hyökkäysten ja joukkopaon uhka huolestuttaa

Al-Holin johto on huolissaan mahdollisista hyökkäyksistä, joilla yritettäisiin vapauttaa leirissä olevia naisia. Tammikussa 2022 (siirryt toiseen palveluun) Isis hyökkäsi lähellä Hasakan kaupunkia sijaitsevaan al-Sinan vankilaan, jossa on tuhansia vangittuja Isis-taistelijoita.

Vaikka Isis on vain varjo entisestään se muodostaa edelleen selvän uhan.

Leirissä rajua väkivaltaa

Al-Hol on raju paikka ja tämä koskee aivan erityisesti syyrialaisten ja irakilaisten asuttamia osia leiristä.

Muut kuin irakilaiset ja syyrialaiset on koottu omalle alueelle, jossa on yli 8 000 ihmistä. Siellä ei ole viime aikoina kerrottu murhista, vaikka leirihallinnon mukaan on esiintynyt muuta väkivaltaa.