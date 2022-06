Karjalan kielen asema on Suomessa heikko – professori: "Perustuslaki antaisi kielelle olemassaolon oikeutuksen"

Karjalan kieli on yksi Suomen vähemmistökielistä. Sitä on puhuttu Suomen alueella yhtä kauan kuin suomeakin, mutta tällä hetkellä sen ilmoittaa väestörekisterissä äidinkielekseen vain 213 suomalaista.

Kyseessä on ensimmäinen kokonaisvaltainen kielipoliittinen ohjelma, jossa karjalan kieli on mukana.

– Hyvä, että tällainen on tehty, mutta odotukset olivat selkeästi korkeammalla. Olo on hieman pettynyt. Ohjelmassa on paljon hyviä asioita, mutta sieltä puuttuvat konkretia ja aikataulut, sanoo Karjalan Sivistysseuran puheenjohtaja Eeva-Kaisa Linna.