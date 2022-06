Leo Lakka, 21, sai unelmiensa kesätyön – ravintolan keittiö vaihtui kolmivuorotyöhön paperitehtaalle

Leo Lakka on tyytyväinen. Hänen on onnistunut saada haaveilemansa kesätyöpaikka UPM:n Kymin paperitehtaalta Kouvolan Kuusankoskelta.

Lakka työskentelee C3-päällystyskoneella konemiehenä. Hänen tehtävänään on valmistella konerullat päällystyskoneelle. Kone suoltaa muun muassa mainoksissa ja aikakauslehdissä käytettävää päällystettyä hienopaperia.

Takana on ensimmäisen vuoden tuotantotalouden opinnot LUT-yliopistossa Lappeenrannassa, mutta ei Leo Lakka oikeastaan tiennyt työstä mitään.

Opinnot ovat tähän mennessä olleet enemmän teoriaa. Tehtaassa on saanut perehdytyksen jälkeen kokea kaiken käytännössä

– Olen nauttinut työstäni. Kaikki on ollut uutta ja kiinnostavaa. Lisäksi työn monipuolisuus yllätti. Sitä luulee, että konemiehen homma on yksipuolista, mutta siinä on monta ulottuvuutta koneen huollosta sen operointiin, tuuma Lakka.