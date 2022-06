Hollanti harppasi Euroopan ykköseksi aurinkosähkön tuotannossa – Yle selvitti, mikä on sateisen maan salaisuus

NIEUW-BUINEN / LELYSTAD / NIJMEGEN Euroopassa on valtio, joka siirtyy uusiutuvaan energiaan nyt nopeinta tahtia koko maailmassa.

Se on Alankomaat eli Hollanti.

Miten epävakaisesta säästään tunnettu valtio on tehnyt tämän, ja sujuuko kaikki nyt kuin tanssi?

1) Nieuw-Buinen: Yksi voimala tuottaa neljäsosan siitä mitä koko Suomi

Nyt juhlista on kulunut vuosi, ja paneelimeri hyrrää itsenäisesti sähköä keskellä Itä-Hollannin koruttomia peltoja.

Maakunnassa on 250 000 nautaa, 500 000 ihmistä ja nyt jo runsaat 750 000 aurinkopaneelia voimaloissa – ja mahdollisesti toinen mokoma kotien katoilla ja pihoilla.

Miksi? Koska kaikkea on sujuvoitettu.

– Luvat tulevat nopeasti ja valtio tukee tuotantoa. Hollannissa on tajuttu, että siirtymällä on kiire, Kuperus sanoo.

Hollannissa on valmiina ja rakenteilla lähes sata isoa, vähintään kymmenentuhannen paneelin aurinkovoimalaa. Nieuw-Buinen menettää suurimman voimalan tittelinsä tänä vuonna, sillä Solarfields tekee jo uutta isompaa lähemmäs Amsterdamia.

Suomessa sellaisia on valmiina kaksi: Nurmossa ja Lempäälässä.

Hollannissa kapasiteettia on yli 15 gigawattia, Suomessa tuoreiden tilastojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan vajaat 500 megawattia eli kolmekymmentä kertaa vähemmän kuin Hollannissa.

Nieuw-Buinenin huipputeho on noin 120 megawattia. Se tuottaa siis yksin neljäsosan siitä, mitä koko Suomi.

– Odotamme, että tämä kenttä on käytössä 20–30 vuotta, Kuperus sanoo.

Mutta kaikki ei ole näin helppoa, kun kyse on aurinkovoimasta.

Paneeleista ei saada läheskään maksimitehoja irti, jos päivä on pilvinen. Hellepäivänä paneelit taas tuottavat liikaa.

– Verkot ovat Hollannissa täpötäynnä. Tämä on suuri ongelma. Kaikkea tuotantoa ei saada etenkään hyvinä päivinä käyttöön, Kuperus sanoo.

2) Lelystad: Wärtsilä rakentaa Hollannin suurinta akkua

Maisema on erilainen kuin idempänä. Flevolandin maakunta on merestä 1940–1960-luvuilla kuivattua kummutonta lättyä, ja koko Lelystadin kaupunkia alettiin rakentaa vasta vuonna 1967.

Tuulimyllyjä näkyy kaikkialla, ja yhden tuulipuiston juurella on sähkön varastoinnin kannalta Hollannin mielenkiintoisin työmaa. Täällä rakennetaan Hollannin suurinta akkua Buffalo Batterya – toimittajana on suomalainen Wärtsilä.

– Vielä vuosi sitten tämän projektin mittakaava meille oli tosi iso. Nyt se on keskisuuri. Kehitys on niin hurjaa, West sanoo.

– Tämä on tosi tärkeä projekti. Uskon, että tällaiset akut yleistyvät Hollannissa nopeasti tulevina vuosina, hän jatkaa.

Wärtsilä on alalla yksi Euroopan kolmesta suurimmasta valmistajasta. Sillä on useita vastaavia työmaita eri puolilla Eurooppaa. Saksa, Espanja ja Belgia kiinnostavat, West sanoo, mutta Hollanti on nyt johtotähti.