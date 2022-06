Ilmestyskirjaa ja kosmista kauhua: Stephen Kingin ja H.P. Lovecraftin kaltaiset kirjailijat inspiroivat myös pelintekijöitä

The Wolf Among Us -pelin hahmoja. Grimmin saduista tunnetuiksi tulleet Bigby Wolf (Iso paha susi) ja Lumikki asuvat nyt synkeässä Fabletownissa. Peli perustuu Bill Willinghamin Fables-sarjakuvaan, jossa esimerkiksi Lumikki on kokenut kovia eikä ole enää hempeä prinsessa.

Kuva: Grimmin saduista Controliin -kirja