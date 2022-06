Analyysi: Talvivaaran jatkajalla Terrafamella on mahdollisuudet suuriin tuottoihin – uhkia ja ympäristöriskejä kuitenkin riittää, kertoo tuore lupa

Terrafamella on edellytykset tehdä kaivoksellaan suuria tuottoja.

Uusi lupa kuitenkin osoittaa, että yhtiöllä on liiketoimissaan useita uhkakuvia. Selväksi käy myös, että kaivokseen liittyy yhä lukuisia ympäristöriskejä.

Sota ja liikenteen sähköistäminen suosivat Terrafamea

Terrafamen alueella Sotkamossa sijaitsee Euroopan suurin nikkelivaranto. Lisäksi maankuoressa on sinkkiä, kobolttia ja muutamia muita metalleja.

Yhtiöllä on paitsi jättimäinen malmiesiintymä, myös erittäin vahva markkinanäkymä. Sen tuottamia metalleja nimittäin tarvitsee etenkin sähköautoteollisuus, jonka kasvulle ei näy rajoja.

Akkumetallit lupaavat yhtiölle vielä selvästi aiempaa suurempia tuottoja, koska Terrafame on viime vuosina laajentanut kaivostoiminnasta myös kemianteollisuuteen.

Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä akkukemikaalit toivat jo yli kolmanneksen yhtiön liikevaihdosta, ja akkukemikaalitehtaan tuotantoa kasvatetaan edelleen. Jatkon kannalta ratkaisevaa on, saako yhtiö kasvatettua akkukemikaalituotantoaan ilman isompia ongelmia.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on parantanut Terrafamen asemaa entisestään. Venäjä on suuri nikkelintuottaja, joten maan taloudellinen eristäminen on nostanut nikkelin hintaa tänä vuonna merkittävästi.