Bonito oli vähällä päätyä juhannuskokkoon – maineikas turkulainen salonkivene pelastettiin viime hetkellä

Tärkeääkin tärkeämpi kohtaaminen

Eräs vanhempi rouva tuli aivan muissa asioissa vierailemaan Vahtojen verstaalla. Rouva kertoi, että hänen pojallaankin on vanha puuvene Somerolla, mutta se on jo aivan valmis juhannuskokkoon.

Museovirasto ja Forum Marinum vauhdittivat kunnostusta

Verstaan sivupöydällä on metrikaupalla lakattuja listoja, joiden profiili on samaa kuin aluksessa oli sen alkuvuosina. Seuraavaksi siirrytään messinkisten helojen kunnostukseen. Hommaa riittää, mutta hyvässä innostuksessa työ etenee.

Bonito aloittaa risteilyt Turun vesillä kesällä 2023

Salonkivene Bonitosta on tulossa alus, joka kuljettaa matkustajia Turun seudulla. Vahdon mukaan Bonito on vanhoille turkulaisille niin tuttu näky, että on tärkeää, että he pääsevät myös sen kyytiin.