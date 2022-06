Analyysi: Oligarkkien salainen "osuuskunta" hallinnoi miljardien eurojen omaisuutta – jäljet näyttävät johtavan suoraan Vladimir Putiniin

Venäjän presidentin Vladimir Putinin on arvioitu olevan maailman rikkaimpia miehiä. Putinin lähipiiri on kahminut satojen miljardien eurojen omaisuuden, kuten osuuksia suurissa venäläisissä energia-alan yhtiöissä.

Tämän Kreml on kiistänyt aina jyrkästi. Asiakirjaa, joka todistaisi Putinin salaisten miljardien omistajaksi, tuskin koskaan löytyy.

Maanantaina kansainvälinen venäläinen riippumaton verkkojulkaisu Meduza (siirryt toiseen palveluun) ja toimittajajärjestö OCCRP – jonka kanssa Ylen MOT-toimitus on tehnyt usein yhteistyötä – julkaisivat kuitenkin artikkelin, joka pääsee poikkeuksellisen lähelle savuavaa asetta.

Palatsi, huvijahteja, yksityislentokoneita

Bank Rossijaa nimitetään yleisesti Putinin pankiksi – ja hyvästä syystä. Pankki on kasvanut jättiläiseksi Putinin ja Venäjän valtion avustuksella. Bank Rossijan omistajina on myös Putinin lähipiiriläisiä.

Toimittajat löysivät 86 tällä tavoin toisiinsa kytkeytyvää yhtiötä, säätiötä tai yhdistystä. Näiden yhteenlaskettu omaisuuden arvo on yli neljä miljardia euroa. Omaisuus muodustuu arvokiinteistöistä, huvijahdeista, yksityislentokoneista ja osuuksista venäläisissä suuryhtiöissä. Verkostoon kuuluvat yhtiöt käyttävät samoja osoitteita, johtajia ja tilintarkastajia.

Verkoston kautta on järjestetty myös useita Vladimir Putiniin suoraan kytkeytyviä omistuksia:

Venäläinen oppisitiojohtaja Aleksei Navalnyi julkaisi tammikuussa 2021 tietoja Mustanmeren rannalla sijaitsevasta valtavasta palatsista. Navalnyin mukaan palatsin todellinen omistaja on Venäjän presidentti Vladimir Putin. Virallisesti palatsin omistaa nykyisin oligarkki Arkadi Rotenberg. Kuva: kuvakaappaus Navalnyin julkaisemasta Putin’s Palace -dokumentista.

Osuuskunta koostuu Putinin lähipiiriläisistä

Osa verkoston kuuluvista yhtiöistä on ollut jo aiemmin julkisuudessa ennen kaikkea jutuissa, jotka käsittelevät Putinin väitettyjä omistuksia.

Kremlin vastaus korruptioväitteisiin on usein lähes identtinen: katsokaa, kartanon tai huvijahdin omistaa joku muu. Se joku muu on yleensä henkilö, joka kuuluu Putinin lähipiiriin.

OCCRP:n paljastamassa salaisessa yhteenliittymässä on mukana useita Putinin lähipiiriin kuuluvia henkilöitä, joista Suomessa tunnetuin on venäläis-suomalainen oligarkki Gennadi Timtšenko. Muita jäseniä ovat esimerkiksi Putinin ex-rakastajattareksi ja tyttären äidiksi väitetty Svetlana Krivonogikh, Putinin lapsuusaikojen ystävä Arkadi Rotenberg ja jo edesmennyt Putinin lapsuudenystävä Petr Kolbin, josta myös MOT-toimitus on julkaissut laajan selvityksen.