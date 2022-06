HUS aloittaa säästöohjelman loppuvuodelle: tulosennuste on 78 miljoonaa euroa pakkasella – lomautuksia tai vaikutuksia hoitoon ei synny

HUSin tulos tulee olemaan tänä vuonna talousarvioon verrattuna merkittävästi alijäämäinen. HUSin toimitusjohtaja Matti Bergendahlin mukaan tämän vuoden ennuste on jopa 78 miljoonaa euroa pakkasella.

Syynä on koronapandemian lisäksi muun muassa vaikeus saada työntekijöitä.

– Yksi syistä on keväällä ollut merkittävä lakko, joka vaikeutti toimintaamme. Totuus kuitenkin on, että olemme jäämässä merkittävästi talousarviosta ja silloin on pakko lähteä katsomaan säästötoimenpiteitä, Bergendahl sanoo.