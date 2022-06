Iisalmen keskustan kiinteistöstä katkesi äkisti sähköt, koska omistaja ei ollut maksanut laskuja – harvinainen tilanne yllätti vuokralaiset

Iisalmen keskustassa sijaitsevasta kiinteistöstä on katkaistu sähköt, koska kiinteistön omistaja ei ollut maksanut laskuja.

Vuosikymmeniä samalla paikalla olleen Tuoppi-Kellarin yrittäjän tilanne on siitä onnekas, että hänellä on oma sähkösopimus. Niinpä valot ja kassakone toimivat. Yrittäjä Kirsi Nivan mukaan lämmöt ovat vielä päällä. Jos lämpö ja lämmin vesi katkaistaan, on ravintola suljettava.