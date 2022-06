Puutarhainnostus on taittunut ja se näkyy jo palstoilla: "Matkailu on kilpailijoistamme ykkönen"

Lahtelainen Raili Jaatinen on ahertanut samalla Lahden kaupungin vuokrapalstalla jo kymmenisen vuotta.

Haaveena oli alkuun oma mansikkamaa, sittemmin "viherinto" vei mennessään ja viljelyvalikoima laajeni. Kaikenlaista on kokeiltu.

– Täällä on konkareita, joilla on takanaan jo useamman vuosikymmen kokemus palstaviljelystä. Heiltä sain alkuun arvokkaita neuvoja.

Tänä vuonna kasvukausi on ollut jäljessä kolean ja kostean sään vuoksi. Koronapandemian aikana palstoille ilmestyi aiempaa enemmän uusia kasvoja, nyt on palattu entiseen. Myös puutarhakaupoissa näkyy selvästi innon hiljentyminen.

– Erityisesti kaksi vuotta sitten kesällä mukana oli paljon lapsiperheitä. Nyt on palattu entiseen, uusia kokeilijoita on jonkin verran. Ja konkarithan tunnistaa aina, Raili Jaatinen naurahtaa.

Kotitarveviljelyn suosio näkyy puheissa, ei teoissa

Monella paikkakunnalla palstojen jako ja ylläpito on ulkoistettu. Lahdessa palstat kaupungin pelloilta vuokraa TEAK Huolto Oy, Jalkarannan alueella asukasyhdistyksellä on oma palstaviljelyalue.

Palstojen määrää ei koordinaattori Teemu Päivärinnan mukaan ole laskettu. Vuokraajia on keskimäärin 180, vaihtelu on ollut 10 prosentin luokkaa vuosittain. Kaksi kolmasosaa palstaviljelijöistä on pitkäaikaisia.