Oulu purkaa liikennöintisopimuksen OTP Travelin kanssa – Toimitusjohtaja: Oulun Taksipalvelut Oy joutuu hakeutumaan konkurssiin

OTP Travelin toimitusjohtaja Sari Niskanen on tänään lähettänyt henkilöstölle viestin, jossa hän kertoo, että käytännössä sopimuksen irtisanominen tarkoittaa, että Oulun Taksipalvelut Oy joutuu hakeutumaan konkurssiin. "Minä kiitän kaikkia tähän saakka, jatkosta asioista vastaa pesänhoitaja. Toimitusjohtaja Sari Niskanen", lukee viestissä.

Yhtiöllä on noin 190 työntekijää Oulussa.

Oulun kaupungilla ja Oulun Taksipalveluilla on yhteensä viisi liikennöintisopimusta, jotka kattavat 43 prosenttia julkisesta paikallisliikenteestä Oulun seudulla. Sopimusten yhteenlaskettu arvo koko sopimuskaudelta on 73,4 miljoonaa euroa, josta on jäljellä noin 55 miljoonan euron arvoinen kausi. Sopimukset olisivat muutoin päättyneet vuosina 2024, 2026 ja 2028.