Lähes kaikki puolueet selvittivät loukkaavia kommentteja ja ristiriitoja puoluekokouksissa – vain kokoomuksen tietoon ei tullut mitään

– Muutama yhteydenotto on tullut kirjallisesti lomakkeella. On haluttu nostaa esiin, että on keskusteltu herkästä aiheesta hieman loukkaavalla tavalla tai tavalla, joka ei ota kaikkia ihmisiä huomioon. Kyse on siis puhetavoista, kertoo vihreiden järjestöpäällikkö, puoluekokouksen aikana häirintäyhdyshenkilönä toiminut Katja Hintikainen.