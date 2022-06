Suomalaisista pojista 20 prosenttia on heikoimman tason lukijoita, tytöillä osuus on seitsemän prosenttia (siirryt toiseen palveluun). Pojista useampi kuin kuusi kymmenestä kertoo lukevansa vain silloin, kun on pakko, tytöistä neljä kymmenestä.