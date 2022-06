Finnairin toimitusjohtaja: Yhtiön uusi strategia lisää lentoja Intiaan ja Pohjois-Amerikkaan

Finnair varautuu jopa vuosikymmenen kestävään Venäjän ylilentokieltoon, ja yhtiön uusi strategia on kääntänyt yhtiön katseet erityisesti Pohjois-Amerikan ja Intian ohella Lähi-idän maihin.

– Lähi-idän kenttien rooli liikenteessä idän ja lännen välillä kasvaa, ja Qatarin Doha on kasvamassa suuremmaksi liikenteen solmukeskukseksi, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner IATA:n vuosikokouksessa Dohassa. Aasian suorat lennot jatkuvat, vaikka lentomatka esimerkiksi Japaniin on pidentynyt 40 prosentilla.

Persianlahden liikenteen lisääminen tarkoittaa tiivistyvää yhteistyötä samaan Oneworld-allianssiin kuuluvan Qatar Airwaysin kanssa. Useilla Qatar Airwaysin lennoilla on jo Finnairin lennonnumero. Yhteistyön toivotaan korvaavan Venäjän ylilentokiellon takia menetettyjä matkustajavirtoja.

– Kyllä me pidämme Lähi-idän markkinaa silmällä. Lisäämme myös lentoja Yhdysvaltoihin ja Etelä-Aasiaan, erityisesti Intiaan, jossa aloitamme pian suorat lennot Mumbaihin, pohtii Manner Finnairin uutta strategiaa.

Qatar ja EU sopivat yhteistyöstä ilmailussa

Vastaava sopimus on voimassa Euroopan ja Yhdysvaltojen välisessä lentoliikenteessä. Aiemmin lentoyhtiöiden oli vaikea saada lento-oikeuksia Qatariin, mutta nyt liikenteen ennakoidaan lisääntyvän nopeasti.

– Qatar on ensimmäinen Persianlahden maa, joka on allekirjoittanut sopimuksen, ja siitä tulee vahvempi kumppani Euroopalle, sanoo Euroopan komission liikenteen ja liikkumisen pääosaston pääjohtaja Henrik Hololei.

Finnairin uusi strategia varautuu jopa vuosikymmenen kestävään Venäjän ylilentokieltoon

– Venäjän ilmatilan osalta näkyvyys on heikko. Emme tiedä tuleeko se kestämään kaksi, viisi vai kymmenen vuotta, ja siksi meidän on muutettava strategiaamme, ja sopeuduttava siihen, että Venäjän ilmatila pysyy kiinni kauan, sanoo Manner.

Aasian suorat lennot jatkuvat, vaikka lentomatka esimerkiksi Japaniin on pidentynyt 40 prosentilla. Viikottaisia lentoja on aiempaa vähemmän.

– Aasian suhteen on tärkeää, että Finnair jatkaa lentämistä Japanin markkinoille ja Etelä-Koreaan. Aikanaan jatkamme myös lentämistä Kiinaan, joka tällä hetkellä on suljettu nolla-koronapolitiikan takia, sanoo Manner.

Esimerkiksi aiemmin matkailijoita suljettu Oman on avautunut turismille, ja maan lentoyhtiö Oman Air liittyy lähiaikoina lentoyhtiöiden Oneworld-allianssiin, jonka jäsen myös Finnair on. Tämä mahdollistaa lentoyhtiöiden yhteistyön, ja lisääntyvän lentotarjonnan Masqatin ja Euroopan välillä.

Helsinki-Vantaalla ennätysmäärä matkustajia

Lentoyhtiöt ja varsinkin eurooppalaiset lentoasemat on yllättänyt lentomatkustuksen nopea palautuminen koronarajoitusten hellittäessä. Finnair on vuokrannut kymmenen prosenttia kapasiteetista British Airwaysille ja Lufthansalle

– Lentoyhtiöillä on pulaa miehistöstä ja lentokoneista. Kysyntä tulee jatkumaan ensi talven yli ja osin ensi kesäkaudelle asti, jatkaa Manner.

Finnair lentää omina lentoina 70 prosenttia kapasiteetista, joka sillä oli suhteessa ennen pandemiaa edeltävään aikaan. Mannerin mukaan omilla lennoilla on huomattu, että kysyntä on palautunut ja patoutunut kysyntä on merkittävä ilmiö.