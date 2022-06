Uupuneet ja toivottomat nuoret naiset rikkovat nyt kriisipuhelimen soittoennätyksiä – "Jokaisen mieli on tärkeä", sanoo päivystäjä

Soittoja entistä enemmän

Huhtikuu oli kiireisin kuukausi puhelimen toiminnan historian aikana. Soittojen määrä on kasvanut alkuvuodesta järjestön mukaan noin 40 prosenttia viime vuoden alkuun verrattuna. Puheluita on tullut tämän vuoden aikana keskimäärin noin 32 000 kuukaudessa.

– Oikeaan aikaan saatu apu on todella tärkeä asia varsinkin nyt kesäloma-aikaan. Läpi kesän auki olevat Tukinet ja Sekasin-chat sekä kriisipuhelin vastaavat silloinkin, kun monet julkiset palvelut ovat tauolla. Heinäkuu on perinteisesti ollut kriisipuhelimessa ruuhka-aikaa, joten varaudumme taas kiireiseen kesään, Winters kertoo.

Yksinäisyys saattaa suistaa arjen raiteiltaan

– Kyllä päällimmäisenä syynä soittoihin on yksinäisyys ja masennus, huoli soittajilla on kova. On ihmissuhdeongelmia ja väärinkäytöksiä. Esimerkiksi nuoret naiset saattavat soittaa heihin kohdistuneista hurjista hommista. Aika usein taustalla on kuitenkin yksinäisyyttä ja siihen liittyvää kriisiä. Se saattaa heijastua niin, ettei pysty huolehtimaan arkisista perusasioista, kuvailee Niskanen soittoja yleisellä tasolla.