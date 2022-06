Suomen susista suurin osa elää Länsi-Suomessa − kannan kasvu pysähtynyt

Suomen susikanta ei ole kasvanut kuten edellisvuonna. Luonnonvarakeskus Luke arvioi viime vuoden maaliskuussa (siirryt toiseen palveluun) , että susien yksilömäärä oli 279−321. Nyt Luke tarkentaa arvioitaan ja ilmoittaa, että susiluku on noin 290 tämän vuoden vastaavana aikana.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan maaliskuussa 2022 Suomessa oli todennäköisimmin 60 susireviiriä. Edellisvuoteen verrattuna reviirien kokonaismäärä on kasvanut Länsi-Suomessa ja vähentynyt idässä. Viime vuonna reviirejä arvioitiin olevan kaikkiaan 54–59.

Susien perhelaumoja on eniten Länsi-Suomessa.

Kokonaan Suomen puolella eli todennäköisimmin 32 perhelaumaa ja 21 paria. Perhelaumojen määrä on kasvanut kahdella ja parien määrä kolmella maaliskuun 2021 arvioon verrattuna.

− Suurin osa uusista reviireistä on syntynyt Länsi-Suomeen, jossa yhteenlaskettu lauma- ja parireviirien määrä on kasvanut yhdeksällä. Sen sijaan Itä-Suomessa reviireitä on neljä vähemmän kuin edellisvuonna, kertoo tutkimusprofessori Ilpo Kojola Lukesta.