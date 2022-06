Päihdekuntoutujien vertaistuki alkoi 60 vuotta sitten Turun A-Killasta – kokemusasiantuntija: "Ollaan yhdessä ja tuetaan toinen toisiamme"

Tyynmaa sanoo, että vertaistuessa tärkeintä on puhuminen ja kuunteleminen. Tyynmaa uskoo, että päihderiippuvaisen on helpompi ottaa vastaa asioita kokemusasiantuntijalta eli ihmiseltä, joka puhuu omien kokemustensa kautta.

– Päihderiippuvaisilla on auktoriteettiongelma. Kun siinä on vertainen, tätä ongelmaa ei ole.

Päihderiippuvaisten hoitoon uudet keinot

Toimivia A-Kiltoja on tällä hetkellä Suomessa 60 (siirryt toiseen palveluun) . Niissä on jäseniä yhteensä 3 000, ja erilaisissa keskusteluryhmissä tai tilaisuuksissa oli viime vuonna käyntikertoja yhteensä 160 000.

Turun A-Kilta on Suomen suurin. Siellä on jäseniä 750, ja käyntikertoja vuositasolla 40 000.

Alkuvuosina Turun A-Killan toiminnassa oli mukana vain muutamia kymmeniä ihmisiä. Nykyään toiminta on ammattimaisempaa. Palkkatöissä ja palkkatuella on toistakymmentä ihmistä, ja lisäksi toimintaa pyörittää satakunta vapaaehtoista. Rahoitus tulee pitkälti sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Biljardin peluu on ollut mukana Turun A-Killan toiminnassa 60-luvun alusta lähtien. Toiminnanjohtaja Janina Rosten-Nurmi on 10-pallon kolminkertainen naisten Suomen mestari.

Vertaistukitoiminta on yhdessä tekemistä ja kokemista. Esimerkiksi Turun A-Killassa harrastetaan monenlaista. Keskusteluryhmien lisäksi on petankkia, uimista, biljardia, kuntosalia. On oma ruokala, ja hävikkiruoan jako on tärkeä osa toimintaa. Myös retkiä tehdään paljon.