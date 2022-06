Opetusministeri Li Andersson: "Varhaiskasvatus on väärä palvelu, jossa tehdä voittoa"

– Varhaiskasvatus on väärä palvelu, jossa tehdä voittoa.

– Mutta kun ollaan tilanteessa, jossa meillä on merkittävä määrä voittoa tavoittelevia toimijoita varhaiskasvatuksessa niin sellaisen muutoksen toteuttaminen ei ole lainkaan helppoa. Se on juridisesti haastavaa ja se vaatisi aika paljon aikaa, Andersson huomauttaa.

Tällä hetkellä varhaiskasvatuksesta noin 18 prosenttia on yksityisissä käsissä. Hyvinvointiala HALI ry on yksityisen sote- ja varhaiskasvatusalan työnantaja- ja edunvalvontajärjestö. HALIn hoivajohtaja Arja Laitinen sanoo, että yksityistäminen on lähtenyt liikkeelle nimenomaan kuntien tahdosta.