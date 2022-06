Juko: Neljä kaupunkia ja KT tuomittiin sakkoihin lakko-oikeuden rajoittamisesta

Työtuomioistuin on tuominnut Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n sekä Helsingin, Kuopion, Rovaniemen ja Vantaan kaupungit hyvityssakkoihin lainvastaisesta työtaistelusta, kertoo Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko (siirryt toiseen palveluun) .

Kyse on KT:n antamasta ohjeistuksesta työnantajille kunta-alan työtaistelujen varalta. Jukon näkemyksen mukaan KT ohjasi kuntia ja kuntayhtymiä edellyttämään, että tietyt viranhaltijat eivät asemansa vuoksi osallistu lakkoihin.

Työtuomioistuin totesi, että työntekijäpuoli on perustellusti voinut kokea annetut ohjeet painostukseksi.

– Työtuomioistuimen päätös on hyvä muistutus siitä, että työtaisteluun osallistuminen on perustuslain suojaama perusoikeus ja tällaisen oikeuden rajoittaminen edes välillisesti on kiellettyä, Vattulainen sanoo.