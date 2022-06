Roope Lipastin kolumni: Miltähän tuntuisi viettää palkallista lomaa? Ei aavistustakaan!

Teen paraikaa erään suuren yrityksen historiikkia. Yrityksen nyt jo edesmennyt johtaja ilmoitti aikoinaan vaimolleen, että jää eläkkeelle, ja että heillä on tästä syystä vihdoin kohta aikaa tehdä yhdessä kaikenlaista.

Meitä, joilla ei lomaa ole , on hirmuinen määrä. Yksityisyrittäjiä, pätkätyöläisiä, opiskelijoita, freelancereita, nollasopimustyöläisiä. Ihmisiä, joille lomapäiviä ei kerry tai joilla ei yksinkertaisesti ole varaa pitää lomaa.

Koko vuosiloma-ajatus on aavistuksen absurdi.

Meille koko vuosiloma-ajatus on aavistuksen absurdi. Siinä on vähän samaa kuin työmarkkinajärjestöjen neuvottelemissa palkankorotuksissa, joissa vuosittain väännetään kuukausitolkulla siitä, saadaanko yksi, kaksi vai kolme prosenttia enemmän rahaa - ikään kuin jokainen saisi sen. Ei saa, vain hyvin toimeentulevat saavat, ne joilla on vakityö. Sama sakki, joka pääsee myös kesälomalle.