Yli 120 000 mielenosoittajaa marssi EU:hun liittymisen puolesta Georgiassa – "Eurooppa on georgialaisten valinta ja pyrkimys"

"Hylkääminen olisi Putinille vihreä valo"

Ivanišvili on Georgian rikkain mies, joka omien sanojensa mukaan on vetäytynyt politiikasta. Euroopan parlamentti on kuitenkin hyväksynyt päätöslauselman, jossa se on kehottanut EU:ta määräämään Ivanišviliin kohdistuvia pakotteita. Perusteiksi pakotteisiin on mainittu hänen "tuhoava roolinsa" Georgian politiikassa ja taloudessa.