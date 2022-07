Iso osa suomalaisista tekee töitä tietokoneen äärellä päivittäin, ja käsien ulottuvilla on lähes koko ajan puhelin tai tietokone. Koronapandemia herätti monet pohtimaan, paljonko pinnoilla ja tavaroissa on bakteereja.

Puhelimen näytössä piileviä bakteereja on kyllä tutkittu ympäri maailmaa, kertoo solu- ja molekyylibiologian professori Varpu Marjomäki Jyväskylän yliopistosta. Esimerkiksi Etiopiassa tutkittiin 200 sairaalan työntekijän puhelimen bakteerikanta. Tutkimus osoitti, että yli 90 prosenttisesti puhelimissa oli enemmän kuin yksi bakteerikanta. Lisäksi puolet mikrobeista oli sellaisia, joilla oli kyky vastustaa antibiootteja.

Erilaisia pöpöjä siis tutkitusti on pinnoilla, mutta siitä on vielä vähän tieteellistä näyttöä, kuinka todennäköistä tautien leviäminen pintojen kautta on.