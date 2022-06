Hyttystutkija tarvitsee tarkat silmät, sillä lajimääritys tehdään sukuelimistä – katso suorana hyttyslajien etsintää Lapissa kello 14.15

Hyttysiä ja sääskiä 23 vuoden ajan tutkineen Salmelan mielestä työ on kiinnostavaa, koska jatkuvasti on mahdollisuus löytää uusia lajeja.

Tutkimus kentällä ja mikroskoopin äärellä toimistolla on Salmelalle intohimo, jota tavallisen mökillä hyttysiä huitovan on vaikea ymmärtää.

Sääskilajeja tuhansia, hyttyslajeja kymmeniä

Suomessa on noin 3000 sääskilajia, joista Salmela on löytänyt satoja. Hyttyslajeja puolestaan on Suomessa 43, joista Salmela on löytänyt yhden.