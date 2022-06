Kalajoella soi yksi Suomen pienimmistä kesäradioista: lähetys tehdään liikuteltavasta saunavaunusta ja biisejä voi toivoa vaikka sen ohi kävellessään

Kalajoella on kesäkuun alusta lähtien ollut äänessä Radio Hiekka.

Kaupungin matkailupalvelu pyöritti 1990-luvulla Rantaratiota ja Radio Kalajokea, mutta 98 MHz:n taajuudella kuuluva Radio Hiekka on kymmeniin vuosiin ensimmäinen paikallisradio Hiekkasärkillä.

Monilla moottori- ja muilla urheilutapahtumilla sekä esimerkiksi uskonnollisilla kesäjuhlilla on omat lyhytaikaiset radiotoimilupansa (siirryt toiseen palveluun) , jotka on usein haettu vain tapahtumaviikonlopun ajalle.

Lyhimmillään toimilupa on voimassa yhden vuorokauden, niin kuin useina sunnuntaina kuultavat Kauhajoen seurakunnan jumalanpalvelusradio taajuudella 107,1 MHz ja Tunturien kirkon lähetys Muoniolla kanavapaikalla 89,3 MHz.

30 wattia riittää vielä tänä kesänä

Yksi lähetysteholtaan pienimmistä kesäradioista on uusi tulokas Radio Hiekka.

Kalajoen Hiekkasärkkien turistikeskuksen sydämestä Hilmantorin laidalta ohjelmaa tekevän kanavan lähetysteho on vain 30 wattia. Se riittää kantamaan signaalin noin 15 kilometrin säteelle lähettävästä asemasta.

– Yksikin porukka meni tästä vaunun ohi ja sanoi, että "me ollaan juuri menossa viettämään tykypäivää tuonne rannalle. Viitsitkö laittaa tällaisen biisin soimaan vähän ajan päästä". Tämä on sillä lailla hyvin välitön radio, Sami Kallvikbacka kertoo.

Radio on suomalaisille tärkeä

Radio Hiekan toimilupa on voimassa elokuun viimeiseen päivään asti. Seuraavaan kesään on vielä melkein vuosi aikaa, mutta toiminnan kasvattaminen on jo nyt tekijöiden suunnitelmissa.