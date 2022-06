Tässä ravintolassa kuluu yli tuhat kiloa kebablihaa viikossa – mutta omistaja tietää, että kallistuvat hinnat voivat muuttaa kaiken

Kalliolaisen kebabravintolan seinustalla pyörii kolme lihavarrasta. Yhdessä on naudanlihaa ja kahdessa kanakebabia. King Kebabin ravintolapäällikkö ja omistaja Ahmet Deniz kantaa tukusta ostamiaan tomaattilaatikoita sisään Helsingin Vaasankadun liikkeeseen.

Lounasaika on juuri alkamassa. Päivän ensimmäinen asiakas työhaalareissaan tilaa tiskiltä kebab-annoksen ranskalaisilla.

Kun avaa kebab-pizzerian oven, olettaa saavansa edullisesti ison annoksen mättöruokaa. Ravintoloitsijan näkökulmasta tuon lupauksen lunastaminen on nyt poikkeuksellisen vaikeaa, koska "kaiken hinta on noussut" kuten Ahmet Deniz kuvaa tilannetta.

– Jos pienentää annoksia, siitä tulee heti sanomista asiakkailta, toteaa parikymmentä vuotta helsinkiläisissä ravintoloissa työskennellyt Deniz.

Hän kertoo, että joutui nostamaan annosten hintoja 50 sentillä kuukausi sitten. Deniz arvelee joutuvansa pian nostamaan hintoja vielä saman verran lisää.

Kallion King Kebabin suosituimmat annokset, kanakebabrulla ja kebab ranskalaisilla, maksavat kumpikin 10,50 euroa. Lähellä sijaitseva toinen kebabravintola mainostaa ikkunassa lounastarjousta yhdeksällä eurolla.

Sarhad Mohamad Khdir tuo lounaan Aki Touriaiselle, joka käy säännöllisesti kebabravintolassa. Touriaisen mukaan hintojen nousu kirpaisee, mutta sellaista se nyt on. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Deniz on jutellut asiakkaidensa kanssa annosten kallistumisesta. Hän sanoo asiakkaidensa ymmärtävän, miksi hintoja on nostettu. Toisaalta ravintolapäällikkö tietää kokemuksesta, että liian korkea hinta tarkoittaa vähemmän myytyjä annoksia.

Kallion liikkeessä annoksia myydään ravintolapäällikön mukaan arkena 200–300, viikonloppuisin sitäkin enemmän. Deniz ostaa raaka-aineita ravintolaansa viikoittain noin 10 000 eurolla. Suurin osa summasta menee lihaan.

Koronarajoitusten purku näkyy ravintolaruuan menekin kasvuna tukuissa

Tukut toimittavat suurimman osan raaka-aineista suoraan ravintolaan, esimerkiksi kebabvartaat. Deniz kertoo kuljetusten hinnan nousseen, koska polttoaineen hinta on noussut.

Hän käy itse kerran viikossa Valio Aimon Sörnäisten pikatukussa hakemassa täydennystä varastoihin.

Sörnäisten pikatukkua käyttävät tyypillisesti ruoka-alan ammattilaiset. Ahmet Deniz käy siellä joka viikko. Ostoskärryä täyttäessään hän kertoo, miten paljon eri tuotteet ovat kallistuneet.

Koronarajoitukset ja etätyö vähensivät ravintoloissa ruokailua, mikä näkyi laskuna tukkujen myynnissä (siirryt toiseen palveluun). Rajoitusten purku taas on näkynyt kysynnän kasvuna. Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan viiden suuren ruokatukun liikevaihto kasvoi (siirryt toiseen palveluun) huhtikuussa 33 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Valio Aimo tukun liiketoimintajohtaja Jussi Mattsson kertoo kysynnän kasvaneen tänä keväänä hintojen noususta huolimatta.

Tukkutuotteiden hintoja on jouduttu nostamaan tavallista tiheämpään tahtiin, koska raaka-aineiden ja kuljetusten hinnat ovat nousseet merkittävästi. Sodasta huolimatta tukkutuotteiden saatavuus on Mattssonin mukaan tällä hetkellä hyvä, vaikka ajoittaisia häiriöitä esiintyy edelleen tavararoiden kuljetuksissa Suomeen.

Sörnisten tukku on hiljattain vaihtanut omistajaa. Se oli aiemmin Heinon tukku ennen kuin Valio osti sen viime vuonna. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Ravintolassa tarvittavan ruuan määrää ei tule ajatelleeksi, kun syö ravintolassa omaa annostaan. Deniz sanoo, että kebablihaa menee Kallion ravintolassa reilusti yli tuhat kiloa viikossa.

Kasvispohjaisen kebabin eli vönerin menekki kasvaa koko ajan, mutta lihaan verrattuna sitä menee vielä vähän, noin 60–80 kiloa viikossa.

Sörnäisten tukun hyllyjen välissä ostoskärryä työntävä Deniz sanoo, että ruuan lisäksi pakkausmateriaalit, kuten paperiset pita-taskut, ovat kallistuneet. Hän nostaa kärryyn pahvisia kahvikuppeja.

– Parhaimmillaan 80 kappaletta take away -kahvimukeja maksoi 4,50 euroa. Nyt hinta on 7,69 euroa.

Tukun liiketoimintajohtaja Mattssonin mukaan alkuvuodesta ovat kallistuneet erityisesti vilja- ja kalatuotteet, öljytuotteet, kahvi ja kananmunat, mutta hinnankorotukset näkyvät tuoteryhmissä kautta linjan.

Denizin mukaan vielä viime vuonna litran rypsiöljyä sai 1–1,50 eurolla, nyt litrahinta on yli neljä euroa.

– Se on ihan älytön hinnannousu, pyörittelee Deniz päätään.

Pizzan myynnistä oli pakko luopua

Kohta kebabrulla voi maksaa Denizin ravintolassa 11 euroa, jos hintojen nousu jatkuu. Missä menee asiakkaiden kipuraja? Kysymys saa Denizin mietteliääksi.

– Annoksen hintaa ei voi nostaa kahdella tai kolmella eurolla. Yksitoista euroa on raja, mitä annos voi maksaa. Kuluttaja ei ole valmis maksamaan 12 euroa kebabrullasta.

Kuluja on karsittu sieltä, mistä on pystytty. Yksi näkyvä muutos hintojen nousun takia on se, että King Kebab Kallio ei myy enää pizzoja. Kun pizzanpaistajia ei tarvita, henkilökuntaa pystyttiin vähentämään.

Deniz itse myös työskentelee aiempaa enemmän ravintolassa tiskin takana.

– Oli pakko tarttua ruoriin. Täytyy vaan painaa itse enemmän, että liiketoiminta olisi kannattavaa.

Ravintolapäällikkö Deniz kaappasi kainaloonsa työntekijänsä Hunar Khalidin (vas.) ja Sarhad Mohamad Khdirin: "Ravintolatyöntekijöistä on pidettävä kynsin ja hampain kiinni, koska heistä moni siirtyi koronarajoitusten aikana ajamaan taksia." Kuva: Antti Kolppo / Yle

King Kebab -nimisiä ravintoloita on kolme Helsingissä ja yksi Vantaalla. Niiden markkinointi ja ruokalista ovat samanlaisia, mutta jokaisella ravintolalla on oma yrittäjä. Niiden kaikkien markkinoinnista vastaava Deniz kertoo, että suunnitelmissa on avata lisää ravintoloita, mutta sodan seurausten takia suunnitelmat ovat tilapäisesti jäissä.

Alkukesän hyvä sää on lisännyt myyntiä, mutta kulujen nousu huolestuttaa. Deniz nauraa ääneen, kun häneltä kysyy, nukkuuko hän yönsä hyvin.

– Olen ollut aina hyväuninen. Riittää, että pää koskettaa tyynyä.

Sitten hän vakavoituu. Edes korona-aika ei stressannut häntä samalla tavalla kuin tämä kevät. Hän on kolmen lapsen isä, joten rahankäyttöä täytyy miettiä tarkkaan.

– Kaikilla on sama tilanne. Hinnat nousevat, mutta tulot on silti samat. Pitää katsoa, mihin tuhlaa rahansa.

Kohta Deniz kertoo taas innostuneena lisää tulevista suunnitelmistaan, miten hän aikoo laajentaa liiketoimintaansa.

Uskoa tulevaan tuntuu löytyvän.

