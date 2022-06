Tampere harkitsee harvinaista konstia luvattoman majoituksen lopettamiseksi: "piilohotellin" pyörittäjälle ja omistajalle 20 000 euron uhkasakot

Kaupungin 15. kesäkuuta tekemän tarkastuksen mukaan taloa käytetään edelleen majoitustoimintaan. Talossa on 12 asuntoa, joista yhden asukas on väestötietojen mukaan kirjoilla siellä. Kaupungin määräys ei koske kyseistä asuntoa.

Majoitusrakennuksella eri vaatimukset kuin asuintalolla

Tampereen kaupunki perustelee määräystään sillä, että rakennuslupa on myönnetty asuintalolle. Väliaikaisessa käytössä olevilta rakennuksilta vaaditaan esimerkiksi paremmat poistumistiet palon varalta, kuin vakituisessa asumisessa.

Tämä perustuu näkemykseen, jonka mukaan huoneistossa väliaikaisesti oleskelevien ei voi olettaa tuntevan kulkureittejä yhtä hyvin kuin vakituisesti asuvien. Ympäristöministeriön asetuksessa paloturvallisuudesta vaaditaan, että rakennuksessa on riittävästi sopivasti sijoitettuja, tarpeeksi väljiä ja helppokulkuisia uloskäytäviä niin, että poistumisaika rakennuksesta ei ole vaarallisen pitkä.

Antamassaan selvityksessä kiinteistön haltija sanoo, että asuinhuoneistot ovat vuokrauskäytössä ja asuinhuoneistojen vuokraaminen on vuokranantajan ja vuokralaisen välinen sopimussuhde. Siinä rakennuksen käyttöoikeus on luovutettu vuokraa vastaan vuokralaiselle, jolla on oikeus käyttää huoneistoa asumiseen.