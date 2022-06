Ukraina on Euroopan korruptoituneimpia maita – nyt ovi EU:n jäsenehdokkaaksi on raolla, eivätkä ukrainalaiset enää hyväksy oligarkkien valtaa

Ukrainan EU-haaveet voivat olla pian askeleen lähempänä toteutumista. EU-johtajien on määrä päättää tänään torstaina alkavassa huippukokouksessa, myönnetäänkö Ukrainalle virallinen jäsenehdokkaan asema.

Euroopan komissio suosittaa ehdokkuuden myöntämistä. Sen raportissa Ukraina saa kiitosta talouden keskittymisten purku-urakasta. Myös hyvin toimiva korruptiota tutkiva tuomioistuin on perustettu, huomioi komissio.

Mutta komission katsaus sisältää myös syntilistan. Sen mukaan Ukrainan on edelleen voimistettava korruption vastaista taistelua.

Raha valuu yhä vääriin taskuihin

Ukrainan sijoitus 180 maan vuosittaisessa korruptioindeksissä ei ole mairitteleva. Se sijoittuu sijalle 122, lähelle esimerkiksi Filippiinejä ja Meksikoa. Ukrainaan hyökänneen Venäjän sijoitus korruptioasteikolla on vielä huonompi.

Nizhnikaun mukaan korruption perinne siirtyi Neuvostoliitosta itsenäisen Ukrainan valtiollisiin instituutioihin, joihin oligarkeilla on yhä vaikutusvaltaa.

Sankaripresidentin pimeä puoli

Arvostelulta ei säästy edes maan sodan ajan johtaja. Tutkijan mukaan presidentti Volodymyr Zelenskyi on keskittänyt valtaa itselleen yli mandaattinsa. Lisäksi Pandoran paperit -paljastus toi julki Zelenskyin yhteyksiä veroparatiisiyhtiöihin .

– Vahvan johtajan kaipuu on demokratian kehittämisen kannalta vaarallista, muistuttaa Torvalds Ylen puhelinhaastattelussa.

Uudistukset ovat jääneet paperille

Nizhnikau sanoo, että Ukraina on jo tehnyt paljon merkittäviä uudistuksia – paperilla. Maasta löytyy esimerkiksi viisi erilaista korruptionvastaista virastoa.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel (vas.) on sanonut suosittavansa EU-johtajille ehdokasjäsenen aseman myöntämistä Ukrainalle. Michel tapasi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin Kiovassa huhtikuussa.

Korruptiota tarkkailevan Transparency Internationalin Ukrainan toimiston johtajan Andrii Borovykin mukaan Ukraina liikkuu oikeaan suuntaan, vaikkakin hitaasti. Transparency Internationalin listaamista 180 maasta vain 25 on saavuttanut merkittävää edistystä korruptionvastaisessa työssä viimeisten kymmenen vuoden aikana. Ukraina on yksi niistä.

– Ukraina on vain kymmenen pistettä jäljessä EU:n korruptoituneinta maata Bulgariaa, Borovyk huomauttaa.

Puolustussota yhdisti ukrainalaiset

Puolustautuminen Venäjän hyökkäystä vastaan on yhdistänyt ukrainalaisia. Valtavien vaikeuksien keskellä maan yhteiiskunta on osoittanut toimivuutensa. Torvalds katsoo, että sodan myötä Ukrainan kansalaisyhteiskunta on voimistunut.