"Kaikkialla on vettä, mutta ei yhtään juotavaa" – poikkeukselliset tulvat ovat vieneet kodit miljoonilta Intiassa ja Bangladeshissa

Ennennäkemättömät sateet ja tulvat ovat tehneet suurta tuhoa Intiassa ja Bangladeshissa. Kokonaisia kyliä on jäänyt veden alle ja sato on tuhoutunut.

Viranomaisten mukaan noin 4,7 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan pelkästään Assamin alueella Intiassa.

Tulvissa ja niiden aiheuttamissa maanvyöryissä on kuollut ainakin 69 ihmistä viime kahden viikon aikana. Reutersin tietojen mukaan yli 9,5 miljoona ihmistä tarvitsee tulvatuhojen takia ruoka-apua.

Chowdhary asuu syrjäisessä Udianan kylässä Koillis-Intiassa. Hän on jäänyt tulvavesien saartamaan kotiinsa.

– Kaikkialla on vettä, mutta ei yhtään juotavaa. Ruokakin on vähissä, ja olen kuullut että vedenpinta nousee lisää. Miten meille käy?

– Ihmiset ovat ilman ruokaa. He eivät edes voi juoda vettä, koska tulvavesi upotti kaikki kaivot, kertoo puolestaan Sunamganjin alueen asukas Abu Bakar uutistoimisto Reutersille puhelimitse.

Äärimmäiset säät ovat yleistyneet

Lämpöaaltojen takia myös Pohjois-Pakistanin vuoristoalueilla on kehotettu varautumaan tulviin jäätiköiden nopean sulamisen takia. Maan ilmastonmuutosministeriön mukaan sulamisen myötä vuorille on syntynyt satoja jäätikköjärviä, joista noin 30:n arvioidaan aiheuttavan merkittävän tulvariskin.

Asiantuntijoiden mukaan ilmastonmuutos on tehnyt monsuunikaudesta epävakaisemman. Suuri osa sademäärästä sataa maahan lyhyemmän ajan kuluessa kuin aiemmin.

Armeija hälytetty apuun

Unicef on kertonut keräävänsä Bangladeshin hätätilaa varten 2,5 miljoonaa dollaria, joilla hankitaan muun muassa vedenpuhdistustabletteja, lääketarvikkeita ja vesisäiliöitä.

– Tulvia on paennut Koillis-Bangladeshissa neljä miljoonaa ihmistä, joista 1,6 miljoonaa on lapsia. He tarvitsevat välitöntä apua, Unicef totesi tiedotteessa.