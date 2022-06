Savolainen pikkukunta kokeilee ilmaista etätyötilaa uudella koululla kesän ajan – Vesannolla uskotaan sen houkuttavan lisää uusia asukkaita

Vesannolla etätyötila löytyy vastikään valmistuneesta koulurakennuksesta. Uusi yhtenäiskoulu on tyhjä koululaisten loman ajan. Tila on käyttäjälle ilmainen.

Etätyötilaan on tehnyt varauksen muutama ihminen heinäkuulle. Yksi heistä on joensuulainen Elina Honkaselkä, joka on kotoisin Vesannolta. Honkaselkä aloitti juuri uudessa työssä, joten hänellä ei ole vielä itsellään lomaa. Hän on varannut etätyötilan kahdeksi päiväksi. Honkaselkä työskentelee erityisasiantuntijana digi- ja viestintävirastossa.